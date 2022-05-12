5,5 млрд тенге возместили монополисты за повышение коммунальных тарифов в Казахстане
Опубликовано:
Монополисты в сфере коммунальных услуг в Казахстане выплатили ущерб в размере 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.
"Во исполнение поручения главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Агентством была проведена комплексная работа, в результате которой начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.
Отмечается, что расследования велись в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц.
"По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге", – отметили представители АФМ.
Также в ведомстве подчеркнули, что Агентство по финансовому мониторингу продолжит системную работу по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968925-55-mlrd-tenge-vozmestili-monopolisty-za-povyshenie-kommunalnyh-tarifov-v-kazahstane/