5,5 млрд тенге возместили монополисты за повышение коммунальных тарифов в Казахстане

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Монополисты в сфере коммунальных услуг в Казахстане выплатили ущерб в размере 5,5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по финмониторингу.

"Во исполнение поручения главы государства АФМ проводит работу по выявлению необоснованных издержек, влияющих на формирование тарифов на коммунальные услуги", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Агентством была проведена комплексная работа, в результате которой начато 21 досудебное расследование в сфере теплоснабжения, электроэнергии, водоснабжения и газоснабжения.

Отмечается, что расследования велись в отношении 16 предприятий и 2 должностных лиц.

"По всем этим делам возмещен ущерб на 5,5 млрд тенге и арестовано имущество на 1,9 млрд тенге", – отметили представители АФМ.

Также в ведомстве подчеркнули, что Агентство по финансовому мониторингу продолжит системную работу по недопущению фактов необоснованного роста цен и тарифов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968925-55-mlrd-tenge-vozmestili-monopolisty-za-povyshenie-kommunalnyh-tarifov-v-kazahstane/