Названы регионы Казахстана с наибольшим ростом цен на продукты

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ). Стали известны регионы, в которых за прошедшую неделю зафиксирован наибольший рост цен, передает официальный сайт primeminister.kz.

За прошедшую неделю в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области - на 0,4%, еще в 11 регионах - городах Нур-Султан и Шымкент, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях - на 0,3%.

По данным Минсельхоза, запасы СЗПТ по республике составляют порядка 744 тыс. тонн, в том числе запасы в рамках "оборотной схемы" - 108 тыс. тонн, в стабфондах - 25,6 тыс. тонн, заключены форвардные контракты на 52,9 тыс. тонн.

Ведомству совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

"Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня", - обратился Алихан Смаилов к акимам областей.

Он добавил, что инфляция - это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле. Поэтому курирующие заместители акимов должны мониторить ситуацию и принимать необходимые меры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1968662-nazvany-regiony-kazahstana-s-naibolshim-rostom-tsen-na-produkty/