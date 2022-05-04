Брекешев: Запасы многих месторождений Казахстана будут истощены в ближайшей перспективе

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Министр экологии, геологии и природных ресурсов на заседании кабмина рассказал о текущем состоянии и перспективах развития геологической отрасли в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Сериккали Брекешев сообщил, что наша республика входит в первую десятку ведущих стран мира по подтвержденным запасам большинства видов полезных ископаемых.

Так, по хрому Казахстан находится на 1 месте, по вольфраму – на 2 месте, по цинку и свинцу – на 3 и 4 месте, соответственно, по меди – на 6 месте.

"В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов.

При нынешнем уровне добычи, без соответствующего восполнения, запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе", – отметил министр.

Согласно прогнозам, приведенным в справочной информации, "к 2025-2040 годам будут отработаны несколько крупных месторождений в Восточном Казахстане, являющимися градообразующими и влияющими на экономику региона". Речь идет о месторождениях "Орловское", "Малеевское", "Тишинское" и "Риддер-Сокольное".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967936-brekeshev-zapasy-mnogih-mestorozhdeniy-kazahstana-budut-istoscheny-v-blizhayshey-perspektive/