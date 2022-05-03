Доллар подешевел на KASE почти на 4 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Доллар ослабел почти на 4 тенге по итогам дневных торгов сегодня, 3 мая. Курс нацвалюты установился на отметке 441,64 тенге за единицу. Об этом сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже сегодня курс доллара составил 441,64 тенге.

С учетом того, что в пятницу курс тенге к доллару составлял 445,62 тенге за единицу, разница с нынешним курсом составила 3,98 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня и обменниках страны сейчас покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 436-438 тенге, продажа – 442-446,5 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Алматы: покупка – 436-445 тенге, продажа – 442-450 тенге;

покупка – тенге, продажа – тенге; Шымкент: покупка – 436-438 тенге, продажа – 442-446,5 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах столицы доллары покупаются в среднем за 438-442 тенге, а продаются за 443,5-450 тенге. В алматинских же обменниках курс продажи составляет 446-447,5 тенге, а покупки – 440-444 тенге. В Шымкентских обменных пунктах курс обмена следующий: продажа - 445,5-446,7 тенге, покупка - 443-444,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1967808-dollar-podeshevel-na-kase-pochti-na-4-tenge/