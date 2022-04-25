Доллар подорожал на 4 тенге на бирже

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

По итогам дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже выросла стоимость американской валюты, такие данные приводятся на официальном сайте KASE.

Средневзвешенный курс доллара составил 448,26 тенге, повысившись на 4,17 тенге с момента последних торгов.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня обмен доллара осуществляется по следующим курсам:

Нур-Султан: покупка – 443,9-446 тенге , продажа – 452-453,5 тенге ;

покупка – , продажа – ; Алматы: покупка – 443,9-449,5 тенге , продажа – 452-453,5 тенге ;

покупка – , продажа – ; Шымкент: покупка – 443,9-446 тенге, продажа – 452-453,5 тенге.

Также, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллар можно купить в среднем за 452-455 тенге, а продать – за 448-450 тенге. В столичных обменниках курс покупки составляет 445-448,5 тенге, а продажи - 449-451 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1966684-dollar-podorozhal-na-4-tenge-na-birzhe/