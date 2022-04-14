Министр Куантыров: Лично я в криптовалюту не вкладываюсь

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На брифинге в СЦК министра нацэкономики спросили, вкладывает ли он свои средства в криптовалюту и советует ли такой способ инвестирования казахстанцам, передает корреспондент NUR.KZ.

"Лично я в криптовалюту не вкладываюсь – наверное, для этого нужна компетенция. Я этим вопросом интересовался просто в рамках аналитической работы, которую проводили, когда я работал в Администрации президента", - заявил Алибек Куантыров.

Он добавил, что у вложений в "крипту" есть особенные риски.

"Что касается рисков инвестирования – это дело каждого. Но риски есть всегда, особенно с криптовалютой, у которой по сути нет реального актива, как основания для данной валюты.

Это даже не дериватив, а что-то более неосязаемое. Тем более, что криптовалюта находится обычно на кошельках, и мы ее не можем потрогать, и кошелек может находиться далеко от страны, в которой вы живете", - высказался глава МНЭ.

По его мнению, свои вложения нужно диверсифицировать – вкладываться не только в криптовалюту, но и в другие активы и валюты.

"Если брать внутри криптовалют – тоже не надо вкладываться только в один биткоин или один лайткоин, также нужно диверсифицировать", - добавил Куантыров.

Также министр нацэкономики посоветовал казахстанцам, как проще всего сохранить и приумножить свои деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965053-ministr-kuantyrov-lichno-ya-v-kriptovalyutu-ne-vkladyvayus/