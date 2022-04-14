Куда вкладывать деньги казахстанцам, рассказал министр нацэкономики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге в СЦК министра нацэкономики Алибека Куантырова попросили посоветовать казахстанцам, как сохранить и приумножить свои деньги в связи с нестабильной ситуацией в мире и с курсом валют, передает корреспондент NUR.KZ.

Министра спросили, куда лично он инвестирует.

"Если бы много было лишних денег, можно было бы их инвестировать в недвижимость, в зарубежку через брокеров и так далее", – ответил Куантыров.

В качестве самого простого способа сохранения и приумножения денег глава МНЭ Казахстана посоветовал депозиты.

"Самый простой и доступный способ для казахстанцев – хранить деньги в тенге на депозите. Есть срочные и несрочные депозиты, чтобы деньги прокручивались, пока ты ими не пользуешься.

Почему в тенге? Потому что ставка выше, чем в долларах. И в долларах люди также могут проиграть, если тенге будет укрепляться, а они будут ожидать его ослабления.

Так как в долларах у нас около 1% годовых, то удобнее вкладываться в тенговые депозиты", – заявил Куантыров.

Он добавил, что есть и другие финансовые инструменты – однако, если речь идет о вложении средств обычного человека, который не разбирается в вопросах инвестирования, лучше, по его словам, делать это через проверенного брокера.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1965052-kuda-vkladyvat-dengi-kazahstantsam-rasskazal-ministr-natsekonomiki/