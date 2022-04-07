Доллар подешевел на бирже почти на 4 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Днем 7 апреля курс доллара опустился ниже 459 тенге на Казахстанской фондовой бирже, об этом свидетельствуют данные с официального сайта KASE.

По итогам прошедших торгов средневзвешенный курс доллара составил 458,87 тенге, снизившись на 3,99 тенге.

Согласно информации на странице обменного курса на NUR.KZ, в банках второго уровня страны покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

Нур-Султан: покупка – 453 - 458,5 тенге, продажа – 463 - 464,5 тенге;

Алматы: покупка – 451 - 463 тенге, продажа – 463 - 467 тенге;

Кроме того, по данным портала Kurs.kz, в обменных пунктах Алматы доллары продают по 463-466 тенге, покупают по 457 - 462,5 тенге.

В столичных обменниках курс продажи составляет 463-465 тенге, а покупки - 457,5 - 462 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963983-dollar-podeshevel-na-birzhe-pochti-na-4-tenge/