Сенатор Бекенов: Госдолг Казахстана достиг 22 триллионов тенге

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Сенатор Нурлан Бекенов на пленарном заседании палаты озвучил сумму госдолга страны, а также назвал причины такого роста задолженности, передает корреспондент NUR.KZ.

В своем депутатском запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сенатор Бекенов сообщил, что одним из основных пунктов долгосрочной стабильности государственного бюджета и страны в целом является повышение качества управления государственным внешним и внутренним долгом.

По его словам, несмотря на то, что долговая устойчивость страны в целом остается стабильной, постоянный рост внешних государственных займов вызывает обеспокоенность, так как может негативно отразиться на финансовой устойчивости страны в будущем.

"Согласно информации Минфина, на 1 января 2022 года госдолг достиг отметки в 22 трлн тенге или 27,4% к ВВП. Внешний долг правительства и гарантированный государством внешний долг, а также внешний долг квазигоссектора составил 37 млрд долларов, что составляет 67% от активов Нацфонда и приближается к предельному значению.

Полагаю, что нельзя рассматривать Нацфонд лишь как гарантированный резерв по погашению займов", – отметил сенатор Нурлан Бекенов.

В целом, по данным сенатора, на сегодняшний день имеется 52 внешних правительственных займа на общую сумму 112,2 млрд долларов, при этом освоение составило всего 80%.

"Основными факторами увеличения внешнего долга является продление сроков реализации проектов с международными организациями. По некоторым соглашениям имеются факты отставания от утвержденного графика платежей. А продление сроков освоения займов влечет за собой дополнительные расходы на обслуживание займов.

Есть факты неэффективного использования, а также невостребованности средств отдельных внешних займов. Так, по проекту МОН РК "Коммерциализация технологий" рекомендации привлеченных экспертов на общую сумму 117 тыс. долларов не были внедрены и остались без практического применения.

По проекту Агентства по стратегическому планированию и реформам "Укрепление национальной статистической системы" средства займа в сумме 22,9 млн долларов были направлены на обеспечение текущей деятельности агентства", – добавил Бекенов.

Также, по его словам, имеет место привлечение субъектами квазигоссектора займов на непроизводственные цели. Сенатор отметил, что при наличии собственных средств в 2017 году дочерняя организация АО "КазМунайГаз" привлекла заем на три года на сумму 300 млн долларов с целью дальнейшего распределения акционерам в виде дивидендов, то есть этот заем был привлечен для выплаты дивидендов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963954-senator-bekenov-gosdolg-kazahstana-dostig-22-trillionov-tenge/