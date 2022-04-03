Заморозки в марте грозят сокращением урожая в 2 раза, заявили казахстанские садоводы

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Казахстанские аграрии заявили, что заморозки, произошедшие в начале весны, могут закончиться серьезным сокращением объема урожая. Садоводы также посетовали на то, что в стране нет агрострахования.

Как пишет Sputnik Казахстан, что низкие температуры (ниже 10-15 градусов днем и 4-5 градусов ночью) могут быть опасными для растений.

Первыми от заморозков страдают плодовые деревья: из-за снегопада в апреле в прошлом году замерзли абрикосы. В этом году заморозки совпали с цветением деревьев и началом образования плодов, что также губительно для косточковых плодовых деревьев.

Глава ТОО "Александровский сад" Бахтияр Тагаев рассказал агентству, что мартовские холода доставили садоводу немало хлопот.

"Весна в этом году отличается влажностью. Постоянно идут сильные дожди. Риск подмерзания плодов косточковых культур в конце зимы и ранней весной очень высок, что может привести к сокращению урожая этого года вдвое.

В Туркестанской области погода все еще холодная. Качество продукции зависит от погоды — когда солнечно, деревья цветут и дают богатый урожай", – пояснил Тагаев.

Кроме того, по его словам, ситуацию никак не улучшают и обильные осадки.

"Сейчас идут дожди. Есть риск, что проливные дожди могут смыть цветки. В эти дни ночью температура опускалась до минусовой отметки. Цветки и завязи плодовых деревьев также уязвимы к внезапным заморозкам", – рассказал садовод.

Фермеры внимательно следят за малейшими изменениями погоды, чтобы иметь возможность отреагировать на внезапности.

"Чтобы сохранить плоды и цветки, мы применяем специальное удобрение. Опрыскиваем рассаду за двое суток до наступления холодов.

Второй способ – задымление, то есть обеспечение тепла путем разжигания костров. Задымление создает завесу, препятствие между холодом и растениями, прогревает воздух на несколько градусов. Все это не дает 100-процентной гарантии, но может помочь сохранить деревья от заморозков", - поведал журналистам Тагаев.

Также в агентстве рассказали, что в конце минувшего года был создан консорциум "Казахстанские сады", объединивший садоводов в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях.

По словам главы консорциума Нурлана Куралова, садоводы потеряли около 20% урожая из-за заморозков.

"Погода всегда непредсказуема. Из-за выпавшего в начале апреля прошлого года снега некоторые деревья не плодоносили. И в этом году мы не можем точно сказать, сколько деревьев замерзло, потому что все еще идут дожди. Можно сказать, что мороз побил 20% цветущих деревьев персика, абрикоса и сливы", – сказал Куралов.

Он добавил, что отсутствие агрострахования в стране является одним из главных вопросов для аграриев.

"Необходимо ввести страхование садово-огородных культур. Есть страховые компании, нужно, чтобы Минсельхоз заключал с ними договоры и компенсировал ущерб садоводов, причиненный в результате чрезвычайных ситуаций природного характера.

Конечно, садоводы хотят, чтобы убытки были полностью возмещены, но и другая сторона может внести предложение и прийти к обоюдному соглашению", – подчеркнул Куралов.

Еще одна проблема в этой сфере, по словам садоводов - отсутствие госсубсидий на закупку импортных удобрений. Аграрии покупают их сами, у некоторых нет финансовой возможности для этого.

Крестьяне говорят, что южные районы Казахстана благоприятны для выращивания яблок, абрикосов, слив и винограда. В перспективе необходима долгосрочная государственная программа для выращивания орешников.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963293-zamorozki-v-marte-grozyat-sokrascheniem-urozhaya-v-2-raza-zayavili-kazahstanskie-sadovody/