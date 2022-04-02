"Очевидна неэффективность работы": Бахыт Султанов сделал замечания акиматам

Бахыт Султанов. Фото: facebook.com/bakhyt.sultanov

2 апреля под председательством заместителя премьер-министра - министра торговли и интеграции Бахыта Султанова состоялось очередное совещание по вопросу стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары, передает официальный сайт премьер-министра РК.

За прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 1,3%. С начала года - 11,4%.

Больше всего за неделю подорожали лук (12,2%), капуста (8,3%), морковь (3,9%), картофель (2,6%), мясо кур (1,7%), масло сливочное и мука (1,2%).

Максимальный средний рост цен за неделю был допущен в Жамбылской области (4,2%), Шымкенте (3,9%), Мангистауской области (2,1%).

Бахыт Султанов сделал замечания акиматам, где отмечен наибольший рост цен.

"В Шымкенте обеспеченность по социально значимым товарам 212%, по всей овощной продукции - более 100% (картофель 229,4%, морковь 159,7%, лук 164,0%, капуста 154%). Но при этом у вас допущен максимальный рост на картофель на 16,8% и на лук на 74,7%.

В целом рост отмечен на все овощи, входящие в перечень социально значимых товаров, подорожали морковь на 13% и капуста на 16,4%. Мероприятиями по контролю торговой надбавки в вашем регионе охвачено 78,9% всех магазинов "у дома", на которых выявлены всего 10 нарушений. Учитывая отмеченный рост, очевидна неэффективность проводимой работы", - обратился Бахыт Султанов к заместителю акима Шымкента.

Аналогичные замечания по результатам проверок были озвучены в адрес ряда других регионов.

По итогам совещания министр торговли и интеграции поручил акиматам усилить контроль за соблюдением розничными и оптовыми субъектами торговли предельно допустимой торговой надбавки не более 15%, а также продолжить расследования посреднических схем по всей цепочке ценообразования с принятием соответствующих мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1963241-ochevidna-neeffektivnost-raboty-bahyt-sultanov-sdelal-zamechaniya-akimatam/