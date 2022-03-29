Действительны ли банкноты номиналом 200 тенге, рассказали в Нацбанке

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Казахстанцы пожаловались, что предприниматели отказываются принимать банкноты номиналом 200 тенге. Действительны ли они сейчас, пояснил глава управления департамента наличного денежного обращения Нацбанка Серикжан Майданов. Его слова приводятся на официальном сайте НБК.

В Нацбанк стали поступать жалобы от казахстанцев касательно отказа от банкнот номиналом 200 тенге.

НБК напоминает, что банкноты номиналом 200 тенге остаются законным платежным средством. Подчеркивается, что они находятся в обращении наряду с монетами в 200 тенге и обязательны для приема по всем видам платежей, банковских операций и переводов.

В НБК добавили, что эти банкноты можно разменять и обменять во всех отделениях банков и АО "Казпочта", а также в филиалах НБК. Они изымаются из оборота только по мере их естественного износа.

Предпринимателей предупредили, что отказ в приеме таких банкнот влечет за собой административную ответственность согласно статье 206 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Если у вас не приняли купюры номиналом 200 тенге, то нужно обратиться в ближайший территориальный филиал НБК. Рекомендуем производить видеофиксацию либо требовать письменное обоснование отказа в приеме банкноты", - рекомендуют в НБК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1962575-deystvitelny-li-banknoty-nominalom-200-tenge-rasskazali-v-natsbanke/