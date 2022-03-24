Финрегулятор выявил недостатки в работе большинства банков Казахстана

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В декабре минувшего года Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка завершило первую полномасштабную оценку банков по методологии Supervisory Review and Evaluation Process. Как оказалось, основные сферы деятельности некоторых банков требуют улучшения в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, сообщается на официальном сайте АРРФР.

Отмечается, что в соответствии с лучшей мировой практикой финрегулятор с 2019 года применяет риск-ориентированный подход в рамках контроля и надзора за деятельностью банков второго уровня Казахстана.

Как пояснили в ведомстве, основными задачами риск-ориентированного подхода являются выявление и предотвращение рисков и недостатков в деятельности банков в целях раннего вмешательства и принятия своевременных надзорных действий для обеспечения финансовой устойчивости банков.

В этих целях финрегулятором был внедрен ежегодный надзорный процесс по методологии Supervisory Review and Evaluation Process (SREP), разработанный на основе опыта Европейского центрального банка.

В декабре 2021 года агентством была завершена первая полномасштабная оценка банков по данной методологии. По ее результатам банковский сектор Казахстана показал устойчивость к внешним факторам, связанным с пандемией COVID-19.

Согласно оценкам специалистов, отечественные банки обладают достаточным запасом капитала и ликвидности, который позволяет им абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки.

Вместе с тем, есть несколько основных областей деятельности большинства банков, требующих улучшения и совершенствования в рамках системы управления рисками и внутреннего контроля, на которые регулятор обратил внимание.

Например, недостатки в процессах стратегического и бюджетного планирования, дальнейшее улучшение методологии расчета необходимого уровня капитала, достаточного для покрытия всех видов рисков, несовершенство методик определения риск-аппетита и иные недостатки во внутренних процессах оценки достаточности капитала и ликвидности.

На рассмотрение Комитета по надзору вынесли предложения по применению надзорных мер в отношении отдельных банков в зависимости от присвоенных уровней риска. Как уточнили в ведомстве, в результате оценки каждой области изучения рисков присваивается уровень от "1" (низкий риск) до "4" (высокий риск) и выводится финальный рейтинг по банку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961917-finregulyator-vyyavil-nedostatki-v-rabote-bolshinstva-bankov-kazahstana/