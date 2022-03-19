Искусственным назвали в МСХ ажиотаж с "дефицитом" зерна в Казахстане

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В Минсельхозе Казахстана заявили: распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что в стране наблюдается нехватка зерна для производства муки, не соответствует действительности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

"Министерство сельского хозяйства обращает внимание, что в последнее время регулярно появляется информация о якобы нехватке зерна для производства муки.

Минсельхоз и его официальные лица неоднократно сообщали, что в Казахстане достаточно запасов зерна и нет рисков возникновения дефицита.

Распространяемая информация в СМИ и социальных сетях является недостоверной, попыткой давления на участников рынка, а также проявлением недобросовестной конкуренции", – подчеркнули в Министерстве сельского хозяйства РК.

В министерстве считают, что мукомолы областей, граничащих с Россией, использовали в качестве сырья привозную пшеницу. А в силу введенных Россией ограничений на экспорт пшеницы, как отмечают в МСХ, ранее законтрактованные объемы стали недоступны.

В связи с этим, как отметили в МСХ РК, для обеспечения бесперебойной работы производители прорабатывают возможность заключения контрактов на поставку пшеницы с отечественными сельхозтоваропроизводителями.

"МСХ РК сообщает, что на внутреннем рынке имеется необходимый объем сырья, способный заменить привозное. В республике имеется 7,4 млн тонн пшеницы.

Для полного обеспечения нужд страны (посевные нужды, корма, продовольственное потребление и промышленная переработка) требуется 3,7 млн тонн пшеницы, включая замещаемые объемы РФ. Таким образом, имеющиеся запасы покрывают двухлетнюю потребность страны в пшенице", – добавили в МСХ.

По данным ведомства, сейчас производители муки и поставщики пшеницы договариваются о цене ее реализации.

"В условиях волатильности мирового рынка пшеницы, каждая из сторон пытается получить наиболее выгодную цену, используя СМИ и социальные сети как инструменты взаимного давления, вбрасывая в информационное пространство недостоверную информацию, тем самым создавая ажиотажную обстановку", – отметили в Минсельхозе.

Также министерство сообщает, что Казахстан обладает достаточным количеством запасом муки. В наличии имеется 137,9 тыс. тонн муки, в том числе:

в региональных стабфондах – 11,2 тыс. тонн;

в торговых объектах – 53,2 тыс. тонн;

на предприятиях производителей – 52,8 тыс. тонн;

на складах – 20,7 тыс. тонн.

Дополнительно, министерство через АО "Продкорпорация" располагает 600 тыс. тонн зерна, которое, как отметили в МСХ, позволяет произвести 450 тыс. тонн муки.

"Министерство призывает участников рынка не нагнетать обстановку, используя текущую ситуацию для получения сверхприбыли, проявить благоразумие и социальную ответственность.

Ситуация находится на контроле, министерство не допустит дефицита муки и пшеницы в стране, обеспечит стабильность и продовольственную безопасность", – заключили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961616-iskusstvennym-nazvali-v-msh-azhiotazh-s-defitsitom-zerna-v-kazahstane/