США хотят лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования в торговле

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Палата представителей США проголосовала за то, чтобы лишить Россию статуса наибольшего благоприятствования. Следующим шагом может стать повышение налогов на товары российского производства, передает CNBC.

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В четверг Палата представителей проголосовала за то, чтобы лишить Россию защищенного торгового статуса. Таким образом, Сенат США хочет нанести еще больший ущерб экономики России в ответ на трехнедельное нападение Москвы на Украину. 424 члена Палаты представителей проголосовали за сдерживание российской экономики, 8 человек проголосовали против. Законопроект также лишает Беларусь статуса наибольшего благоприятствования.

На прошлой неделе президент США Джо Байден выступил с предложением лишить Россию этого статуса, чтобы повлиять на репутацию РФ в качестве торгового партнера. Если закон будет принят, то в Штатах могут ввести дополнительный налог на товары, произведенные в России. Белый дом активно сотрудничает с Евросоюзом и Большой семеркой, которые также предпринимают шаги по приостановке торговых отношений с Россией.

Ранее США обрушили на российскую экономику ряд санкций. В частности, запрет на импорт нефти, спиртных напитков и морепродуктов. Также согласно распоряжению Джо Байдена, запрещена продажа предметов роскоши из США любому лицу, находящемуся в России. Равно, как и запрещен экспорт люксовых предметов из США в РФ. К предметам роскоши в данном случае относятся дорогие часы и одежда, ювелирные изделия, элитные спиртные напитки и автомобили. По мнению администрации Байдена, все это является предметом интереса российских олигархов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961466-ssha-hotyat-lishit-rossiyu-statusa-naibolshego-blagopriyatstvovaniya-v-torgovle/