Доллар вновь подешевел по отношению к тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс тенге к доллару по итогам дневных торгов вырос сразу на 3,17 тенге. Об это сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

По итогам последних торгов один доллар на бирже стал стоить 509 тенге.

Таким образом, как указано на сайте биржи, за сутки тенге укрепился на 3,17 тенге к доллару. Всего за последний месяц, по информации KASE, "американец" подорожал на 77,59 тенге.

Согласно данным на странице обменного курса на NUR.KZ, продать и купить доллары сейчас можно по следующим ценам:

Алматы : покупка - 504 - 513 тенге, продажа - 511,2 - 519 тенге;

: покупка - - тенге, продажа - - тенге; Нур-Султан : покупка - 504 - 509 тенге, продажа - 511,2 - 515 тенге;

: покупка - - тенге, продажа - - тенге; Шымкент: покупка - 504-509 тенге, продажа - 511,2-515 тенге.

Также мы собрали информацию о цене доллара в обменниках с сайта kurs.kz. На данный момент обменный курс выглядит так:

Алматы : покупка - 508 - 511 тенге, продажа - 511 - 515,5 тенге;

: покупка - - тенге, продажа - - тенге; Нур-Султан : покупка - 507 - 510 тенге, продажа - 513 - 515 тенге;

: покупка - - тенге, продажа - - тенге; Шымкент: покупка - 510-510,5 тенге, продажа не осуществляется.

Напомним, сегодня, озвучивая свое послание народу Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что банки должны мониторить приобретение валюты их клиентами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1961079-dollar-vnov-podeshevel-po-otnosheniyu-k-tenge/