Костанайская область готова к проведению посевной кампании

Совещание. Фото: акимат Костанайской области

3 марта в Костанайской области провели областное агросовещание по вопросам своевременного проведения весенне-полевых работ 2022 года с участием сельхозтоваропроизводителей, научных учреждений, финансовых институтов АО "НУХ Байтерек", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Костанайской области.

Яровой сев разместится на площади 4,8 млн га, в том числе зерновые и бобовые – 3,9 млн га, масличные культуры - 651,7 тыс. га (на 44,3 тыс. га больше, чем в прошлом году), гречиха - 12,2 тыс. га. Площадь посева картофеля составила 4426 га, овощей - 1724 га.

Все это позволит обеспечить население области социально значимыми продуктами питания.

Для своевременного проведения посевной кампании засыпано 530 тысяч тонн семян, в том числе оригинальных семян - 3112 тонн, элитных семян – 25 304 тонны, семян 1-3 репродукций – 484 574 тонны, семян 4 репродукции – 17 024 тонны.

Совещание. Фото: акимат Костанайской области

С учетом уроков последних трех лет, в области намечено увеличение посевов засухоустойчивых культур, в частности - сафлора, до 126,8 тыс. га (рост составит 42 тыс. га).

Кроме того, в 2021 году в области введено 1447 га орошаемых земель (выращивались кормовые, картофель и овощи), в текущем году планируется ввести еще 1420 га.

В прошлом году из-за неблагоприятных погодных условий по влагообеспеченности было внесено 69 тыс. тонн минеральных удобрений, в текущем году этот объем планируется увеличить до 80 тыс. тонн.

Совещание. Фото: акимат Костанайской области

На посеве будут участвовать более 20 тыс. тракторов, 22 тыс. сеялок, 1200 высокопроизводительных посевных комплексов и другая техника. На сегодня готовность техники составляет 92%.

Сельхозтоваропроизводителям области на проведение весенне-полевых работ выделено 71 тыс. тонн льготного дизельного топлива.

Финансирование весенне-полевых и уборочных работ осуществляется через АО "Аграрная кредитная корпорация". В текущем году объем финансирования планируется в пределах 26 млрд тенге.

Совещание. Фото: акимат Костанайской области

Дополнительно посредством форвардного закупа сельхозпродукции через АО "Продкорпорация" в текущем году выделено 22,9 млрд тенге (на 13 млрд тенге больше, чем в прошлом году).

В целом, имеющийся производственный и трудовой потенциал позволит провести весенне-полевые работы в оптимальные агротехнические сроки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959600-530-tys-tonn-semyan-posadili-v-ramkah-vesennih-polevyh-rabot-v-kostanayskoy-oblasti/