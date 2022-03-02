Казахстанский филиал банка ВТБ подтвердил факт отключения от Visa

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В банке ВТБ высказались о приостановлении сотрудничества с платежной системой Visa, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу казахстанского филиала банка.

Как указали в ВТБ, сотрудничество приостановлено на срок действия санкций.

Подчеркивается, что отключение банка от платежной системы Visa не повлияет на сохранность денежных средств клиентов. Для получения наличных клиенты могут воспользоваться банкоматами банка ВТБ (Казахстан).

"Банк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, обеспечивая высокое качество предлагаемых им финансовых услуг, и готов решать каждый вопрос индивидуально и максимально оперативно", - сказано в сообщении.

В банке поблагодарили клиентов и партнеров за понимание, проявленное спокойствие и финансовую грамотность в сложившейся ситуации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958908-kazahstanskiy-filial-banka-vtb-podtverdil-fakt-otklyucheniya-ot-visa/