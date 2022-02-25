Антимонополисты обратились к казахстанским бизнесменам в связи с ситуацией в Украине

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В условиях чрезвычайных происшествий в соседних странах Агентство по защите и развитию конкуренции РК внимательно отслеживает ситуацию на ключевых рынках Казахстана, сообщает на своем официальном сайте АЗРК.

В ведомстве уверяют, что следят за ценами социально значимых продуктовых товаров, ГСМ, газа, угля, лекарственных средств, стройматериалов и других, подверженных сильной волатильности цен.

Казахстанцев призвали не поддаваться ажиотажу.

"Агентство призывает бизнес не поддаваться ажиотажу и предупреждает, что факты установления и поддержания цен (ценового сговора), необоснованного ограничения производства либо реализации товаров, а также злоупотребления доминирующим или монопольным положением в части создания искусственного дефицита на товар квалифицируются по статье 159 КоАП РК, влекут штраф для субъектов малого или среднего предпринимательства в размере 3%, для субъектов крупного предпринимательства – 5% от выручки, полученной в результате осуществления монополистической деятельности, с конфискацией монопольного дохода", - говорится в сообщении АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1958028-antimonopolisty-kazahstana-obratilis-k-biznesmenam-v-svyazi-s-situatsiey-v-ukraine/