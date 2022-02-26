Дефицит IT-кадров может возникнуть в Европе из-за конфликта в Украине

Иллюстративное фото: pixabay.com

Технологические компании Европы могут столкнуться с кадровым кризисом из-за российско-украинского конфликта. Это связано с тем, что компании нанимали на аутсорсинг много специалистов из Украины, передает The Wall Street Journal.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Рынок аутсорсинга технических услуг стремительно развивался в Украине в последние годы, благодаря сотрудничеству с компаниями из Европы и США. Согласно данным панели мониторинга Технологического института Джорджии, за последние несколько дней в Украине произошли серьезные сбои в работе интернета. Кэрри Халлард, исполнительный директор британской торговой группы Global Sourcing Association, сказала, что на одном из предприятий Харькова 80% компьютеров не имели доступа в Интернет.

"Этот конфликт будет иметь серьезные последствия, потому что Украина является крупнейшим поставщиком IT-услуг. Технические специалисты из этой страны работают с банками, страховыми компаниями и другими финансовыми институтами по всей Европе и США", — сказала Кэрри Халлард.

Сектор информационных технологий Украины в последние годы действительно переживал бум. Согласно отчету торговой группы IT Ukraine Association, объем экспорта IT-услуг в прошлом году увеличился на 36% до 6,8 млрд долларов по сравнению с 5 млрд долларов в 2020 году и 4,2 млрд долларов в 2019 году.

Аналитик исследовательской компании Gartner Кэти Гоув говорит, что в Украине насчитывается от 85 до 100 тысяч работников, занятых преимущественно в разработке программного обеспечения и других IT-услугах. Работников из этого региона нанимали такие компании, как лондонская финансово-технологическая компания Revolut, израильская торговая площадка Fiverr International, платформа для разработки веб-сайтов Wix. Многие из этих компаний оказали поддержку своим сотрудникам. Так, Wix эвакуировала работников в Польшу и Турцию. Revolut заявила, что предложила финансовую поддержку сотрудникам, которые хотят переехать.

По словам Кэти Гоув, политическая ситуация может повлиять на безопасность некоторых технологических компаний, поскольку проекты и документация могут быть уязвимы, если сотрудники будут находиться в зоне конфликта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957973-defitsit-it-kadrov-mozhet-vozniknut-v-evrope-iz-za-konflikta-v-ukraine/