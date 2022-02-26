Как конфликт в Украине может повлиять на глобальный рост цен, рассказали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Российско-украинский кризис может повлиять на глобальный рост цен. Дороже может стать все: от электроэнергии, бензина и авиабилетов до недвижимости, передает BBC.

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Конфликт между двумя странами уже привел к тому, что цены на нефть достигли семилетнего максимума, а цены на газ подскочили на 60%. Россия является вторым по величине экспортером нефти и крупнейшим в мире экспортером природного газа, который жизненно необходим для отопления домов, заправки топливом автомобилей и самолетов. По мнению журналистов BBC, можно ожидать, что Россия сократит поставки газа в Европу в ответ на санкции. Жителей Великобритании предупредили, что счета за отопление домов могут вырасти до 3 тысяч фунтов стерлингов (4 тысяч долларов). В Германии политики призывают к созданию «национального резерва газа», чтобы защитить потребителей от ценовых потрясений. В случае, если авиакомпании решат переложить рост стоимости авиатоплива на клиентов, то могут вырасти и цены на авиабилеты.

Ожидать потребителей может и новый виток инфляции. Этот показатель очень точно отображает, насколько сильно растет стоимость жизни с течением времени. Так, в январе 2022 года инфляция в США достигла 7,5%. Это самый высокий уровень с 1982 года. Если поставки энергии, продовольствия или других товаров будут ограничены из-за российско-украинского конфликта, она может вырасти еще больше. Аналитический департамент Центра экономических и бизнес-исследований заявил, что инфляция в западных экономиках может достичь почти 10%. Это может побудить Центральные банки стран повысить процентные ставки, из-за чего кредиты станут дороже.

Волновой эффект от российско-украинского конфликта может ударить по потребительским корзинам во всем мире. Россия и Украина экспортируют около четверти мирового объема пшеницы и половину от мирового объема продуктов из подсолнечника. Аналитики предупреждают, что политическая ситуация может повлиять на производство зерна и удвоить мировые цены на пшеницу. Особенно остро это могут почувствовать потребители из Египта, Турции и стран Северной Африки.

Россия также является одним из крупнейших в мире поставщиков никеля и палладия, металлов, используемых в автомобилестроении. Если РФ решит ограничить поставки, то автопроизводителям придется искать альтернативные источники сырья. Цены на автомобили вырастут. Автомобильная промышленность и так пострадала из-за пандемии COVID-19, во время которой произошел дефицит чипов. Из-за этого цены на автомобили в настоящее время уже выше допандемического уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957970-kak-konflikt-v-ukraine-mozhet-povliyat-na-globalnyy-rost-tsen-rasskazali-eksperty/