Канада хочет ввести дополнительный налог для технологических гигантов

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США призывают Канаду отказаться от налога на цифровые услуги. Торговый представитель США считает, что это новшество создает неблагоприятные условия для американских компаний, передает The Wall Street Journal.

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Во вторник США призвали Канаду отказаться от плана по введению налога на цифровые услуги для крупного бизнеса, предупредив, что Вашингтон рассмотрит все варианты в соответствии с двусторонними торговыми соглашениями и внутренним законодательством. Если этот налог будет принят, то США обещают ответные меры. Управление торгового представителя США заявило, что направило правительству Канады комментарий, в котором выразило "серьезную озабоченность". Новый план Канады предполагает введение 3% налога на доходы крупных компаний, предоставляющих цифровые услуги. В США отмечают, что это новшество создает неблагоприятные условия для американских компаний, в то время как канадские компании, занимающиеся тем же бизнесом, не будут облагаться этим налогом.

Пресс-секретарь министра финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Канада вводит этот налог для того, чтобы защитить интересы своих граждан. Она подчеркивает, что эти меры не раз обсуждались с министром финансов США Джэнет Йеллен. План, предложенный Канадой в декабре, предусматривает 3%-ный налог для компаний, имеющих доход не менее 750 млн евро (850 млн долларов) и зарабатывающих не менее 16 млн долларов в Канаде.

Разногласия по поводу канадского цифрового налога сохраняются даже после того, как в октябре США достигли соглашения с пятью европейскими странами об отмене их программ налогообложения цифровых услуг в рамках глобального соглашения о минимальном налоге. Франция, Италия, Испания, Турция и Великобритания ранее вводили правила, согласно которым Meta и Alphabet должны были платить дополнительные налоги. Министерство финансов Канады заявило в декабре, что страна введет налог на цифровые услуги, если соглашение Организации экономического сотрудничества и развития о принципах двухуровневого налогообложения не вступит в силу к январю 2024 года. Согласно этому принципу, налоги компаний, получающих прибыль в нескольких странах, должны быть разделены между этими странами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957477-kanada-hochet-vvesti-dopolnitelnyy-nalog-dlya-tehnologicheskih-gigantov/