Канада хочет ввести дополнительный налог для технологических гигантов
США призывают Канаду отказаться от налога на цифровые услуги. Торговый представитель США считает, что это новшество создает неблагоприятные условия для американских компаний, передает The Wall Street Journal.
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Во вторник США призвали Канаду отказаться от плана по введению налога на цифровые услуги для крупного бизнеса, предупредив, что Вашингтон рассмотрит все варианты в соответствии с двусторонними торговыми соглашениями и внутренним законодательством. Если этот налог будет принят, то США обещают ответные меры. Управление торгового представителя США заявило, что направило правительству Канады комментарий, в котором выразило "серьезную озабоченность". Новый план Канады предполагает введение 3% налога на доходы крупных компаний, предоставляющих цифровые услуги. В США отмечают, что это новшество создает неблагоприятные условия для американских компаний, в то время как канадские компании, занимающиеся тем же бизнесом, не будут облагаться этим налогом.
Пресс-секретарь министра финансов Канады Христя Фриланд заявила, что Канада вводит этот налог для того, чтобы защитить интересы своих граждан. Она подчеркивает, что эти меры не раз обсуждались с министром финансов США Джэнет Йеллен. План, предложенный Канадой в декабре, предусматривает 3%-ный налог для компаний, имеющих доход не менее 750 млн евро (850 млн долларов) и зарабатывающих не менее 16 млн долларов в Канаде.
Разногласия по поводу канадского цифрового налога сохраняются даже после того, как в октябре США достигли соглашения с пятью европейскими странами об отмене их программ налогообложения цифровых услуг в рамках глобального соглашения о минимальном налоге. Франция, Италия, Испания, Турция и Великобритания ранее вводили правила, согласно которым Meta и Alphabet должны были платить дополнительные налоги. Министерство финансов Канады заявило в декабре, что страна введет налог на цифровые услуги, если соглашение Организации экономического сотрудничества и развития о принципах двухуровневого налогообложения не вступит в силу к январю 2024 года. Согласно этому принципу, налоги компаний, получающих прибыль в нескольких странах, должны быть разделены между этими странами.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957477-kanada-hochet-vvesti-dopolnitelnyy-nalog-dlya-tehnologicheskih-gigantov/