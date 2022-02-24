Самые богатые россияне потеряли 32 млрд долларов в 2022 году

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Самые богатые россияне потеряли 32 млрд долларов из-за российско-украинского кризиса. Санкции, которые вводит мировое сообщество против России, могут еще сильнее повлиять на материальное положение бизнесменов, передает Bloomberg.

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Во вторник президент США Джо Байден заявил, что направляет дополнительные американские войска в страны Балтии в качестве оборонительного шага для защиты стран НАТО, а также вводит санкции в отношении российской элиты. Геннадий Тимченко возглавляет список россиян, чье состояние резко уменьшилось из-за последних политических событий. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, с начала января состояние Тимченко, который входит в список 500 богатейших людей мира, сократилось на треть.

Состояние 69-летнего Геннадия Тимченко оценивается в 16 млрд долларов. Большая часть этих доходов получена от владения долей в компании по производству природного газа "Новатэк". Состояние его коллеги, другого акционера "Новатэк", Леонида Михельсона упало на 6,2 млрд долларов. Собственный капитал председателя "Лукойла" Вагита Алекперова также уменьшился до 3,5 млрд долларов, акции самой энергетической компании с января упали на 17%.

Состояние 23 российских миллиардеров в настоящее время оценивается в 343 млрд долларов. В конце 2021 года эта оценка была равна 375 млрд долларов. На этой неделе рынки еще больше упали после того, как президент России Владимир Путин заявил о том, что РФ признает независимость ДНР и ЛНР. В ответ на это, мировое сообщество вновь заговорило об антироссийских санкциях. Так, Великобритания наложила санкции на пять банков России и трех миллиардеров. В этот список вошли Геннадий Тимченко, Борис Ротенберг и Игорь Ротенберг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1957476-samye-bogatye-rossiyane-poteryali-32-mlrd-dollarov-v-2022-godu/