Япония столкнулась со снижением экспорта из-за роста цен на сырье

Иллюстративное фото: Soichiro Koriyama/Bloomberg via Getty Images

Экспорт в Японии растет медленнее, чем ожидало правительство. Третья по величине экономика мира столкнулась с самым высоким дефицитом торгового баланса за последние восемь лет из-за растущих цен на топливо и сырье, передает CNBC.

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Японские производители столкнулись с проблемами в экспорте из-за сниженного спроса на автомобили за рубежом. Это самый высокий дефицит торгового баланса за последние восемь лет. Постоянный рост цен на топливо и сырье привел к увеличению импорта, стоимость которого превысила поставки. Эта тенденция подчеркивает подверженность экспортозависимой экономики резкому росту цен на сырье и товары. На прошлой неделе Министерство финансов Японии сообщило, что в январе экспорт вырос всего на 9,6%. Это ниже прогноза экспертов, которые предсказывали рост на 16,5%.

Поставки в Китай, который является крупнейшим торговым партнером Японии, еще в 2021 году сократились на 5,4%. А вот экспорт в США, еще один ключевой рынок для японских производителей, вырос на 11,5% в январе 2022 года. При этом импорт в 2021 году вырос на 39,6% по сравнению со средней оценкой роста на 37,1%. В результате этого торговый баланс достиг дефицита в 2,1911 трлн иен (18,99 млрд долларов) по сравнению со средней оценкой дефицита в 1,607 трлн иен.

Экономика Японии не оправдала ожиданий о росте, которые были высказаны экспертами в последнем квартале 2021 года. Несмотря на то, что снижение числа случаев заболевания COVID-19 помогло поддержать потребление. И как показали правительственные данные, опубликованные во вторник, количество случаев заболевания штаммом «омикрон» растет, а высокие цены на сырье омрачают перспективы для японской экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1956573-yaponiya-stolknulas-so-snizheniem-eksporta-iz-za-rosta-tsen-na-syre/