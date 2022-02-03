Сенатор: Импорт продуктов питания угрожает продовольственной безопасности Казахстана

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Депутат сената Бауыржан Каниев на пленарном заседании палаты озвучил проблемы продовольственной безопасности и механизмы их решения, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат Каниев сообщил, что социально-политическая стабильность в обществе связана с эффективным решением продовольственной безопасности.

Между тем, ссылаясь на данные Минсельхоза, он сообщил, что импорт молочной продукции в общем объеме потребления составляет 23%, импортируется 38% мяса птицы и 44% колбасных изделий.

"Продовольственный рынок зависит от импортной продукции, что угрожает продовольственной безопасности и экономической безопасности государства", - подчеркнул парламентарий.

По его словам, наши госорганы ограничиваются лишь временными мерами без институционального изучения и кардинального решения вопросов в области продовольственной безопасности.

Кроме того, Каниев заявил, что в процессе совершенствования системы управления продовольственной безопасностью часто копируется опыт зарубежных стран и принимаются поспешные решения.

"Для стабилизации социально-экономической ситуации в стране на 180 дней введено государственное регулирование цен на нефтепродукты и социально значимые продовольственные товары.

Кроме того, запрещен вывоз сельскохозяйственной продукции. Также необходимо отметить, что до сих пор крупно-рогатый скот вывозится за рубеж в качестве живого сырья и подвергается переработке, а затем импортируется в нашу страну в качестве мясной продукции по цене в два раза дороже.

Ведь в стране, можно сказать, нет крупных мясокомбинатов, которые принимают мясную продукцию, и заводов, которые производят это сырье", - заявил сенатор.

В связи с этим сенатор предложил кабмину законодательно закрепить вопросы формирования, хранения и использования государственных ресурсов зерна и другой сельхозпродукции.

"Также предлагаем установить предельные цены на социально-значимые продовольственные товары и снизить торговую наценку с 15% до 10%, и внедрить механизм закупки продуктов, не производимых в стране или производимых в небольших количествах на внешних рынках",- резюмировал депутат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1954424-senator-import-produktov-pitaniya-ugrozhaet-prodovolstvennoy-bezopasnosti-kazahstana/