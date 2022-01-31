Новые залежи нефти нашли в Казахстане

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На месторождении Узень в Мангистауской области обнаружены новые залежи нефти. В результате прирост извлекаемых запасов нефти составил 39,9 млн тонн. Об этом сообщается на официальном сайте "КазМунайГаза".

В 2017 году команда геологов АО НК "КазМунайГаз", АО "Озенмунайгаз", ТОО "КМГ Инжиниринг" и филиала "КМГ Инжиниринг в Актау" инициировала детальную программу доразведки месторождения Узень.

В течение 2017-2021 годов проведена высокоразрешающая сейсморазведочная съемка 3D (368 кв.км.), переинтерпретирован весь фонд скважин (более 7500), пересмотрена геологическая концепция и перестроена геологическая 3D-модель.

"По результатам проведенных работ детализировано строение месторождения и обнаружены новые залежи нефти. В итоге проведенной работы запасы нефти месторождения Узень увеличились на 8%, что в количественном выражении составляет 39,9 млн тонн извлекаемых запасов", - сообщили в компании.

Уточненные объемы углеводородов в конце 2021 года приняты на баланс Государственной комиссией по запасам Республики Казахстан.

В настоящий момент производится корректировка проекта разработки месторождения с целью учета новых запасов и планирования ввода их в добычу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1953807-novye-zalezhi-nefti-nashli-v-kazahstane/