"Отбасы банк" перестанет быть банком в 2022 году

Дочерняя организация холдинга "Байтерек" АО "Отбасы банк" станет национальным институтом развития. Это произойдет в 2022 году, передает официальный сайт холдинга.
Председатель правления холдинга "Байтерек" Айдар Арифханов рассказал, что на базе "Отбасы банка" создадут Центр по обеспечению жильем.
Он будет осуществлять ведение, постановку и учет всех нуждающихся в жилье, а также распределение жилья по дате постановки в соответствии с лестницей доступности жилья.
"База Центра по обеспечению жильем будет интегрирована с государственными базами данных физических лиц. Кроме того, планируется изменение статуса банка второго уровня на "Банк, обладающий статусом национального института развития", - сообщил Арифханов.
Кроме того, "Отбасы банк" и акимы областей разработают новую программу льготной ипотеки с первоначальным взносом 10% и ставкой вознаграждения в пределах 2-5% для жителей моногородов с низким потенциалом развития.
Запланированный срок создания продукта - 1 квартал 2022 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948943-otbasy-bank-perestanet-byt-bankom-v-2022-godu/