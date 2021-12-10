"Бесконтактное общество": как Южная Корея стимулирует экономический рост в стране

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Южная Корея сокращает поводы для взаимодействия между людьми и стремится создать «бесконтактное» общество. Правительство вкладывает деньги в то, чтобы люди как можно меньше контактировали друг с другом, но специалисты опасаются пагубных социальных последствий такого решения, передает The Guardian.

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Внедренная в 2020 году политика «бесконтактного» общества направлена на стимулирование экономического роста страны за счет устранения слоев взаимодействия между людьми. Во время пандемии эта политика очень быстро набрала обороты и внедрилась во все сектора: от здравоохранения и бизнеса до индустрии развлечений.

По задумке правительства, стремление к новому формату общества должно повысить производительность и сократить бюрократию. Профессор социологии Чхве Чжон-рюль отмечает, что, несмотря на все преимущества, которые дает внедрение данной политики, она также может привести к полной изоляции людей друг от друга. По его словам, общество может столкнуться с фундаментальным кризисом.

Изменения в укладе жизни южнокорейских граждан, которые поначалу казались небольшими, становятся все более заметными. Так, вместо живых бариста кофе теперь варят роботы. Они же разносят напитки к столикам в кафе. Роботизированная рука идеально измельчает картофель и курицу на кухне. В больнице Йонгин Северанс Кими, дезинфицирующий робот на базе 5G, распыляет антисептик на руки посетителей, проверяет у них температуру, контролирует социальное дистанцирование и даже отчитывает людей за то, что они не носят маски.

Все больше процветают беспилотные и гибридные магазины. Оператор мобильной связи LG Uplus открыл сеть бесконтактных магазинов смартфонов, в которых покупатели могут сравнить модели устройств, подписать контракт, оплатить покупку и получить на руки новое устройство, ни разу не взаимодействуя с реальным человеком.

Министр малого бизнеса и стартапов Южной Кореи Квон Чиль Сунг отметил, что «бесконтактные» компании более эффективны и перспективны, чем традиционные. Он добавил, что страна имеет сильную коммуникационную инфраструктуру. Например, многие отрасли промышленности основаны именно на ней.

Развитие «бесконтактного» общества он назвал глобальной тенденцией, которая усилилась во время пандемии. Между тем, Южная Корея недавно объявила о планах инвестировать почти 30 млрд вон (25,4 млн долларов) в создание цифровой платформы для лечения депрессии, спровоцированной в результате того, что люди находились в изоляции во время пандемии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946410-beskontaktnoe-obschestvo-kak-yuzhnaya-koreya-stimuliruet-ekonomicheskiy-rost-v-strane/