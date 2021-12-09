393 млрд тенге не освоили министерства и акиматы в Казахстане

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Глава Минфина на заседании кабмина рассказал, какие министерства и акиматы не успевают освоить бюджет, хотя до конца года остались считанные дни, передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев сообщил, что расходы госбюджета исполнены на 97,5%, республиканского - на 99,4%, местных бюджетов - на 95,8%.

"По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге. Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд тенге - экономия. Не освоено - 66 млрд тенге.

Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел", - добавил он.

Основными причинами неосвоения, по его словам, стало несвоевременное предоставление актов выполненных работ и счетов-фактур, длительное проведение конкурсных процедур, а также необходимость внесения изменений в планы финансирования.

Министр добавил, что расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге. Из них не исполнено - 327 млрд тенге.

В этом году регионам были предусмотрены целевые трансферты на общую сумму 2,5 трлн тенге. На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге. Из них освоено - 94,2%. Не исполнено - 124 млрд тенге, в том числе из-за экономии – 21 млрд тенге.

Больше всего неосвоенных денег находятся в городах Нур-Султан и Алматы, а также Алматинской, Западно-Казахстанской и Туркестанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1946053-393-mlrd-tenge-ne-osvoili-ministerstva-i-akimaty-v-kazahstane/