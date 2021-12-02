Средняя зарплата алматинцев составила 283 тыс. тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Средняя зарплата в Алматы выросла на 20,1% по сравнению с прошлым годом, и составила 283 тысяч тенге. Об этом рассказал на брифинге заместитель акима города Ильяс Усеров, передает NUR.KZ.

Рассказывая об экономических показателях города за 11 месяцев 2021 года, Усеров сообщил, что Алматы является донором республиканского бюджета и долгое время является лидером среди других городов Казахстана.

"ВВП города составляет пятую часть от ВВП страны (за 1-е полугодие – 105,5%, по РК – 102,4%). Налоговые поступления в госбюджет составляют четверть всех поступлений по стране", — сообщил Ильяс Усеров.

По его словам, за 11 месяцев этого года налоговые поступления выросли на 28,7% по сравнению с таким же периодом прошлого года, причем рост налоговых поступлений отмечен почти во всех сферах, кроме области искусства, развлечений и отдыха.

Выросла в третьем квартале и зарплата алматинцев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, она выросла на 20,1% и составляет 283 700 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945006-srednyaya-zarplata-almatintsev-sostavila-283-tys-tenge/