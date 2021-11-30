Запрет на экспорт скота, картофеля и моркови ввели в Казахстане

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Межведомственная комиссия одобрила решение о запрете на экспорт крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови, сообщается на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Казахстана.

25 ноября 2021 года состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях, на котором были рассмотрены вопросы запрета на вывоз скота, картофеля и овощей.

В результате, Межведомственная комиссия приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца.

Как сообщили в Минсельхозе, в настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на мясо. В ноябре текущего года цена на говядину по республике составила в среднем 2239 тенге за килограмм. Цена с начала года выросла на 15% или на 292 тенге.

Средняя цена на баранину выросла на 21% (419 тенге) и составила 2 409 тенге за килограмм.

При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остается на низком уровне в 50%, за 10 месяцев текущего года переработано 173 тыс. тонн мяса, что составляет всего 18% от общего объема производства мяса.

Также наблюдается увеличение экспорта живых животных - бычков и баранчиков. За 10 месяцев текущего года вывезено 161 тыс. голов КРС или в 5,6 раза больше уровня 2020 года, вывоз МРС увеличился в 6,7 раза и составил 112 тыс. голов МРС. При этом до конца текущего года вывоз может составить порядка 200 тыс. голов КРС.

Сложившаяся обстановка может стать катализатором нового витка роста цен на мясо и мясопродукты, пояснили в ведомстве.

В МСХ также отметили, что собранного в текущем году урожая картофеля и моркови достаточно для внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала.

Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечет повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке.

Исходя из данных объективных показателей, для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен, Межведомственная комиссия приняло решение одобрить запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови с территории Республики Казахстан, пояснили в Минсельхозе.

При этом, учитывая важность сохранения внешних экспортных рынков сбыта, принимая во внимание, что ограничения вступят в силу в конце декабря, в течении месяца Министерством будет осуществляться ежедневный мониторинг и анализ текущего положения. Также проводится совместная работа в виде обсуждений и консультаций по данному вопросу с профильными ассоциациями и союзами.

В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего рынка, будет рассмотрен вопрос об отмене ограничительных мер.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944688-zapret-na-eksport-skota-kartofelya-i-morkovi-vveli-v-kazahstane/