С чем связано повышение цен на продукты, рассказали в акимате Алматы

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Заместитель акима Алматы Максат Кикимов рассказал, с чем связано повышение цен на продукты в городе и какие меры предпринимает администрация мегаполиса, чтобы сдержать удорожание, передает NUR.KZ.

"С начала 2021 года индекс цен составил 11,2%. Если сравнить с другими регионами, мы находимся на 11 месте. Есть регионы, где показатель более высокий. Причины различные – к примеру, сезонность овощной продукции.

Приведу капусту в пример - фермеры собрали урожай в объеме 351 тонна. Перед ними встал вопрос хранения - ежемесячно идет удорожание хранения на 3-4 тенге за килограмм продукции. Также из-за неурожая в России просматривается повышенный спрос на капусту. Если ранее килограмм стоил 105 тенге, то сегодня уже 170 тенге за килограмм. С учетом доставки до Алматы - 200-230 тенге за килограмм", - объяснил замакима.

Он отметил, что, благодаря договоренности с фермерами, удалось снизить цены на капусту до 91 тенге за килограмм.

"Что касается картофеля, то в Российской Федерации дефицит порядка 1,5 млн тонн, тогда как в Казахстане собрали 1 млн тонн. Так что большой спрос идет со стороны России. Такие же меры приняты нами по картофелю", - заключил Кикимов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944450-s-chem-svyazano-povyshenie-tsen-na-produkty-rasskazali-v-akimate-almaty/