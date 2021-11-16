О перебоях с поставками авиатоплива заявили в аэропорту Алматы

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Сегодня Международный аэропорт Алматы распространил пресс-релиз, в котором сообщается о перебоях в поставках авиационного топлива, а также о возможных ограничениях, передает корреспондент NUR.KZ.

"В связи с перебоями в поставках авиационного топлива, Международный Аэропорт Алматы рассматривает возможность приостановки заправки рейсов с технической посадкой, чтобы обеспечить топливом пассажирские рейсы и рейсы с коммерческим грузом. Аэропорт делает все возможное", - говорится в распространенном сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1942499-o-pereboyah-s-postavkami-aviatopliva-zayavili-v-aeroportu-almaty/