Курс доллара поднялся почти до 430 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

По итогам последних торгов, согласно данным с сайта Казахстанской фондовой бирже KASE, курс доллара по отношению к тенге немного вырос.

По состоянию на 5 ноября 13:00, курс доллара по отношению к тенге составляет 429,74 тенге. То есть, по отношению к предыдущим торгам, курс поднялся на 0,24 тенге.

Между тем, согласно данным страницы обменного курса на NUR.KZ, в данный момент доллар в банках и обменниках можно купить/продать по следующим ценам:

Нур-Султан и Шымкент: покупка – от 427,0 до 428,6 тенге; продажа – от 431,1 до 432 тенге;

Алматы: покупка – от 427,0 до 429,7 тенге; продажа – от 431,0 до 432,0 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1940760-kurs-dollara-podnyalsya-pochti-do-430-tenge/