      Провели подряд дней с нами
      Колмакова Виктория
      Колмакова Виктория
      Редактор региональных новостей

      Назначен новый прокурор Рудного после задержания предыдущего

      Опубликовано:

      Аскар Бурбаев
      Аскар Бурбаев. Фото: gov.kz

      Приказом генерального прокурора РК от 17 октября 2025 года на должность прокурора города Рудный назначен старший советник юстиции Аскар Бурбаев, передает NUR.KZ.

      Как сообщается на официальном сайте прокуратуры Костанайской области, Аскар Булатович родился 29 июня 1986 года в Актобе, окончил Казахский национальный педагогический университет имени Абая по специальности "юриспруденция".

      Трудовую деятельность начал в органах внутренних дел в январе 2009 года с должности инспектора службы полка патрульной полиции ДВД Астаны.

      С сентября 2009 года по январь 2012 года работал дознавателем отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий Управления по расследованию ДВД Астаны.

      В январе 2012 года перешел в органы прокуратуры и был назначен на должность помощника прокурора района "Сарыарка" Астаны по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса.

      В январе 2013 года занял должность старшего помощника прокурора района "Сарыарка", а с июня 2015 года - прокурор Управления по надзору за законностью досудебной стадии уголовного процесса прокуратуры Астаны.

      С октября 2017 года по февраль 2022 года работал прокурором Управления и старшим прокурором Управления анализа состояния законности на досудебной стадии уголовного процесса Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования.

      С февраля 2022 года по настоящее время был старшим помощником генерального прокурора Управления анализа состояния законности на досудебной стадии уголовного процесса Службы по надзору за законностью досудебного расследования и уголовного преследования Генпрокуратуры РК.

      Стаж работы в органах прокуратуры - 14 лет.

      Классный чин: старший советник юстиции.

      Напомним, в конце сентября Генеральная прокуратура Казахстана сообщила о задержании прокурора города Рудного. В ведомстве отмечали, что его подозревают в совершении уголовно наказуемого деяния. Какого именно, не уточнялось. По данному факту начались необходимые следственные действия.

