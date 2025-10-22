Асель Жанабилова стала членом Центризбиркома

Председатель нотариальной палаты Асель Жанабилова стала членом Центральной избирательной комиссии Казахстана. За назначение Жанабиловой на этот пост проголосовали депутаты мажилиса, передает NUR.KZ.

Представление о назначении зачитала депутат мажилиса парламента Снежана Имашева, которая подчеркнула, что Асель Жанабилова является известным юристом, кандидатом юридических наук, и имеет многолетний опыт работы на госслужбе и в нотариате.

"Трудовую деятельность начала в органах юстиции, с 2000 года занимает должность председателя Республиканской нотариальной палаты", - отметила депутат.

Депутаты мажилиса, присутствующие на заседании, единогласно поддержали кандидатуру Жанабиловой.

