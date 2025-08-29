Ержан Еркинбаев освобожден от должности вице-министра туризма и спорта

Ержан Еркинбаев был освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Еркинбаев Ержан Маликович освобожден от должности вице-министра туризма и спорта РК в связи с переходом на другую работу", - сказано в сообщении.

Ержан Еркинбаев родился в 1982 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Международную академию бизнеса и Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Трудовую деятельность начал в 2002 году в должности юриста в частной компании. В разное время работал юристом, руководителем проектов в частных компаниях.

В 2009 - 2013 годах - генеральный директор горнолыжного курорта "Шымбулак".

В 2013-2016 годах - генеральный директор спорткомплекса "Медеу".

В 2016-2019 годах - директор Алматинского государственного зоологического парка.

С ноября 2019 года до октября 2021 года являлся председателем правления АО "Национальная компания Kazakh Tourism". До сегодняшнего дня работал вице-министром туризма и спорта.

