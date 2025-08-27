Нового депутата от партии "Ақ жол" выбрали на вакантное место в мажилисе
Опубликовано:
В мажилисе появился новый депутат от партии "Ақ жол" - им стал председатель Алматинского городского филиала Олжас Нуралдинов, передает NUR.KZ со ссылкой на председателя партии.
В Telegram-канале председатель партии "Ақ жол" Азат Перуашев сообщил, что депутат мажилиса Ержан Бейсенбаев сложил полномочия по собственному желанию.
"Пленум удовлетворил заявление депутата мажилиса Ержана Бейсенбаева о сложении полномочий по собственному желанию и принял решение о передаче высвободившегося мандата депутата мажилиса по партийному списку демпартии "Ақ жол" (в рамках молодежной квоты) председателю Алматинского городского филиала демпартии "Ақ жол" Олжасу Нуралдинову", - говорится в сообщении.
Азат Перуашев поблагодарил Ержана Бейсенбаева за серьезный вклад в работу фракции, а вновь утвержденному кандидату Олжасу Нуралдинову пожелал не опускать высокую планку молодых депутатов партии "Ақ жол".
Председатель партии уточнил, что Олжас Нуралдинов родился в 1989 году. Является предпринимателем, председателем городского филиала демпартии "Ақ жол" в Алматы.
Также являлся депутатом маслихата Алматы по партийному списку демпартии "Ақ жол", заместителем председателя комиссии маслихата по экономике и финансам. Член Общественного совета города Алматы III и IV созыва.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2279757-novogo-deputata-ot-partii-a-zhol-vybrali-na-vakantnoe-mesto-v-mazhilise/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах