Олимпийский чемпион Дмитрий Баландин получил руководящую должность

На должность генерального секретаря Федерации водных видов спорта Казахстана был назначен олимпийский чемпион по плаванию Дмитрий Баландин, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте федерации, кандидатуру Баландина единогласно поддержали после заявления о досрочном прекращении полномочий предыдущего генерального секретаря Сергея Дроздова.

"Назначение Дмитрия Баландина - это не только признание его выдающихся спортивных достижений, но и шаг к обновлению и институциональному укреплению Федерации. Мы уверены, что его профессионализм и авторитет станут важным ресурсом для всей водной спортивной отрасли страны",- отметил президент федерации Нурлан Жакупов.

По данным федерации водных видов спорта РК, Дмитрий Баландин - заслуженный мастер спорта РК, олимпийский чемпион (2016), многократный победитель Азиатских игр и международных турниров. С 2021 года активно работает в качестве тренера и консультанта национальной сборной Казахстана по плаванию.

Напомним, что в сентябре 2022 года победитель Олимпиады-2016 Дмитрий Баландин сыграл свадьбу - супругой прославленного спортсмена стала Кристина Тыныбаева. Девушка является мастером спорта по артистическому плаванию. В 2014-ом в составе команды Казахстана она завоевала бронзовую медаль Азиатских игр.

В том же месяце Дмитрий Баландин завершил спортивную карьеру. Тогда отмечалось, что отныне чемпион занимается тренерской деятельностью.

В июле прошлого года сообщалось, что он стал отцом.