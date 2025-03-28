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Алина Алдамберген ушла с поста главы KASE

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Алина Алдамберген
Алина Алдамберген. Фото: Фондовая биржа KASE

Алина Алдамберген покидает пост главы Казахстанской фондовой биржи досрочно - информацию сегодня опубликовала пресс-служба KASE, передает NUR.KZ.

"С 28 марта 2025 года досрочно прекращены полномочия председателя правления KASE Алины Алдамберген по ее инициативе", - говорится в сообщении.

Алина Утемискызы, по информации ИПС "Юрист", родилась в Караганде в 1973 году.

Трудовой пусть начала в 1997 году в ЗАО "ДАБ "ABN AMRO Банк Казахстан", где прошла путь от финансового аналитика до замначальника управления кредитного анализа и структурирования.

В 2003-2005 годах - председатель правления, член Совета Директоров АО ООИУПА "ABN AMRO Asset Management";

С 2005 по 2006 была зампредом правления, главой подразделения АО "ДАБ "ABN AMRO Банк Казахстан";

В 2006-2007 годах работала зампредом Агентства Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра города Алматы.

С 2008 по 2011годы - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

В 2011-2013 годах - Гендиректор (заместитель) ТОО "Самрук-Казына Финанс";

До 2016 года - зампред правления АО "Национальный управляющий холдинг «Байтерек"

Последние девять лет занимала пост председателя Правления АО "Казахстанская фондовая биржа".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2231310-alina-aldambergen-ushla-s-posta-glavy-kase/