Избран новый глава Казахстанской фондовой биржи

Адиль Мухамеджанов сегодня был избран председателем правления АО "Казахстанская фондовая биржа", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу KASE.

"Решением совета директоров Казахстанской фондовой биржи (KASE), с 31 марта 2025 года председателем правления KASE со сроком полномочий до 1 июля 2026 года избран Адиль Мухамеджанов.

С 2021 года Адиль Мухамеджанов занимал должность председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", до этого работал заместителем председателя правления KASE и ранее занимал различные должности в департаменте монетарных операций Национального банка РК", - сказано в сообщении KASE.

Сегодня в KASE сообщили, что с 31 марта будут досрочно прекращены полномочия Алины Алдамберген в качестве председателя правления KASE, по ее инициативе. Она занимала данную должность с 9 февраля 2016 года.

Как указано на сайте "Центрального депозитария ценных бумаг", Адиль Мухамеджанов родился в 1981 году в городе Алматы. Имеет два высших образования.

Трудовой путь начал в 2002 году в Нацбанке, в 2019 году стал управляющим директором АО "FHS". С марта 2021 года трудится на должности председателя правления АО "Центральный депозитарий ценных бумаг".