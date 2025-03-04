Айбек Смадияров возглавил комитет международной информации

Айбек Смадияров был назначен председателем Комитета международной информации - официальным представителем МИД Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По информации МИД, Смадияров родился 7 июля 1983 года на юге Казахстана. Окончил Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана в 2004 году.

Свою трудовую деятельность начал в 2005 году в качестве специалиста Административного департамента АО "Банк Китая в Казахстане".

С 2006 по 2008 годы работал специалистом департамента консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан. В 2008-2010 годах занимал должности атташе и третьего секретаря в департаменте Европы МИД РК.

В 2010-2012 годах был третьим секретарем посольства РК в Венгрии. В период с 2012 по 2013 годы работал экспертом пресс-службы президента РК. Затем с 2013 по 2014 годы был первым секретарем комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования МИД РК. В 2014-2018 годах занимал должность второго, первого секретаря посольства РК во Вьетнаме.

В 2018-2019 годах руководил пресс-службой МИД РК, с 2019 по 2023 годы был заместителем председателя Комитета международной информации - пресс-секретарем МИД РК.

До назначения председателем Комитета международной информации МИД РК с июня 2023 года был директором департамента коммуникаций – официальным представителем МИД РК.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника II класса.