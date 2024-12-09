Назначен новый начальник Алматинской академии МВД

Калижан Кобландин назначен начальником Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова назначен. Соответствующий приказ подписал глава МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, нового руководителя учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

"Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях. До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте", – говорится в сообщении министерства.

По данным агентства Kazinform, Калижан Женисбекович родился 19 августа 1980 года в Кызылординской области.

Окончил Таразский государственный университет им М. Дулати и Академию управления МВД России.

В правоохранительных органах работает с 2002 года. В разные годы был начальником местной полицейской службы Кызылординской области, заместителем начальника департамента внутренних дел Кызылординской области.

До этого назначения занимал пост первого заместителя руководителя Департамента полиции на транспорте.