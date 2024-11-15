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Рахымжан Исакулов назначен новым вице-главой Минпромстроя

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Рахымжан Исакулов
Рахымжан Исакулов. Фото: t.me/ukimet_points

Рахымжан Исакулов стал заместителем министра промышленности и строительства. Соответствующее постановление подписали в правительстве, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт кабмина.

По информации пресс-службы правительства, Рахымжан Ержанович родился в 1987 году в Шымкенте. Окончил Роял Холловей Университет Лондона и Бедфорд Нью Колледж, Национальный аспирантский институт политических исследований Японии.

Трудовую деятельность начал в 2010 году и. о. референта канцелярии президента Республики Казахстан.

С 2013 по 2018 год работал на различных должностях в Администрации президента от консультанта Отдела государственной службы и кадровой политики до государственного инспектора Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы.

С 2018 по 2020 год - руководитель аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С 2020 по 2022 год - руководитель аппарата акима Астаны.

В 2022-2023 годы руководил аппаратом Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

С 2023 года занимал должность руководителя аппарата Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2187935-rahymzhan-isakulov-stal-zamministra-promyshlennosti-i-stroitelstva/

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