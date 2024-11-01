Венера Калимова стала главой комитета при Минюсте

Венера Калимова назначена на должность главы одного из комитетов при Министерстве юстиции Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Приказом министра юстиции Калимова Венера Камысбаевна назначена на должность председателя Комитета регистрационной службы и организации юридических услуг министерства юстиции Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На официальном сайте премьер-министра РК сообщается, что Венера Калимова окончила Актюбинский педагогический институт им. Х. К. Жубанова, Казахскую государственную юридическую академию.

В 1996-2001 годах была главным специалистом отдела регистрации юридических лиц Управления юстиции Актюбинской области.

С 2001 по 2017 год работала на различных должностях в структуре Министерства юстиции Республики Казахстан.

С 2017 по 2019 занимала должность директора департамента недвижимости аппарата правления НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

С 2023 года до назначения работала директором департамента регистрационной службы и организации юридических услуг Министерства юстиции.