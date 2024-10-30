Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Тимур Муратов стал замглавы Минздрава

Опубликовано:

Тимур Муратов
Тимур Муратов. Фото: t.me/ukimet_points

Тимур Муратов назначен вице-министром здравоохранения Казахстана. Соответствующее постановление было подписано главой кабмина, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Муратов Тимур Муратович назначен на должность вице-министра здравоохранения", - говорится в Telegram-канале правительства.

По информации на официальном сайте кабмина РК, Тимур Муратович родился в 1977 году в области Абай. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую Академию, Евразийский гуманитарный институт, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ". 

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-урологом в поликлинике №6 Астаны. 

В разные годы работал в оздоровительном центре "Ақ ниет", Главной военной поликлинике Министерства обороны, Национальном научном медицинском центре.

В 2010-2015 годы - заведующий отделением, заместитель главного врача городской больницы №2 Астаны. 

В 2015-2017 годы - главный врач Акмолинской областной больницы №2. 

С 2017 по 2018 год - заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны.

В 2018-2019 годы - главный врач Станции скорой медицинской помощи Астаны. 

В 2019-2020 годы был первым заместителем Больницы Медицинского центра Управления делами президента. 

С 2020 по 2023 год - руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны. 

С 2023 года - председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2180840-timur-muratov-stal-zamglavy-minzdrava/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie