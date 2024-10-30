Тимур Муратов стал замглавы Минздрава

Тимур Муратов назначен вице-министром здравоохранения Казахстана. Соответствующее постановление было подписано главой кабмина, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Муратов Тимур Муратович назначен на должность вице-министра здравоохранения", - говорится в Telegram-канале правительства.

По информации на официальном сайте кабмина РК, Тимур Муратович родился в 1977 году в области Абай. Окончил Семипалатинскую государственную медицинскую Академию, Евразийский гуманитарный институт, Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ".

Трудовую деятельность начал в 2001 году врачом-урологом в поликлинике №6 Астаны.

В разные годы работал в оздоровительном центре "Ақ ниет", Главной военной поликлинике Министерства обороны, Национальном научном медицинском центре.

В 2010-2015 годы - заведующий отделением, заместитель главного врача городской больницы №2 Астаны.

В 2015-2017 годы - главный врач Акмолинской областной больницы №2.

С 2017 по 2018 год - заместитель руководителя Управления здравоохранения Астаны.

В 2018-2019 годы - главный врач Станции скорой медицинской помощи Астаны.

В 2019-2020 годы был первым заместителем Больницы Медицинского центра Управления делами президента.

С 2020 по 2023 год - руководитель Управления общественного здравоохранения Астаны.

С 2023 года - председатель правления Национального координационного центра экстренной медицины МЗ РК.