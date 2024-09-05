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Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по ЧС

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Бауыржан Сыздыков
Бауыржан Сыздыков. Фото: t.me/KZgovernment

Бауыржан Сыздыков сегодня был освобожден от должности вице-министра по ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сыздыков Бауыржан Мадиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Согласно информации с сайта премьер-министра РК, Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году Национальный университет обороны имени первого президента.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 год -  старший офицер, начальник  отдела защиты территории и населения Управления Гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области. 

В 2010-2012 годах - начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК.

С 2012 по 2019 год был замначальника, начальником ДЧС Актюбинской области

В 2019-2020 годах возглавлял ДЧС Астаны.

С 2020 года по сентябрь 2023 года занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2157843-bauyrzhan-syzdykov-osvobozhden-ot-dolzhnosti-vice-ministra-po-chs/

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