Бауыржан Сыздыков освобожден от должности вице-министра по ЧС

Бауыржан Сыздыков сегодня был освобожден от должности вице-министра по ЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сыздыков Бауыржан Мадиевич освобожден от должности вице-министра по чрезвычайным ситуациям в связи с переходом на другую работу", - говорится в сообщении.

Согласно информации с сайта премьер-министра РК, Бауыржан Сыздыков родился в 1973 году в Чимкентской области.

Окончил в 2000 году Казахский государственный медицинский университет, в 2010 году Академию гражданской защиты МЧС России, в 2019 году Московский финансово-промышленный университет "Синергия", в 2022 году Национальный университет обороны имени первого президента.

Трудовую деятельность начал в 2001 году старшим офицером отдела предупреждения природных и техногенных чрезвычайных ситуаций, защиты территории и населения Южно-Казахстанского областного управления по чрезвычайным ситуациям.

С 2005 по 2010 год - старший офицер, начальник отдела защиты территории и населения Управления Гражданской обороны ДЧС Южно-Казахстанской области.

В 2010-2012 годах - начальник Управления защиты населения и территории Департамента Гражданской обороны МЧС РК.

С 2012 по 2019 год был замначальника, начальником ДЧС Актюбинской области

В 2019-2020 годах возглавлял ДЧС Астаны.

С 2020 года по сентябрь 2023 года занимал должность председателя Комитета по гражданской обороне и воинским частям МЧС РК.