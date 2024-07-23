Ержана Мейрамова освободили от должности в Минцифры
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Ержан Мейрамов освобожден от должности председателя Комитета телекоммуникаций МЦРИАП, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Мейрамов Ержан Болатович освобожден от должности председателя Комитета телекоммуникаций", – говорится в сообщении на сайте премьера.
Ержан Мейрамов, по информации на официальном сайте Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности, родился в 1982 году в Алматинской области.
Окончил Казахский Гуманитарно-юридический университет, Казахский Экономический университет, Королевский колледж Лондона.
Квалификация по специальности – юрист, экономист, магистр по государственной политике.
Трудовую деятельность начал в 2003 году с должности и.о. специалиста отдела правовой экспертизы департамента юридической службы Министерства финансов РК.
В 2004-2011 годы занимал различные должности в структуре Министерства финансов РК.
С апреля по июнь 2011 года являлся заместителем директора юридического департамента Банка развития Казахстана.
В 2014-2016 годах – директор департамента коммерциализации и привлечения инвестиций АО "Национальная компания "Астана ЭКСПО-2017".
С 2016 по 2021 годы занимал руководящие должности в коммерческих структурах.
Комитет телекоммуникаций в МЦРИАП возглавлял с мая 2021-го, и был на этой должности по настоящее время.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2138769-erzhana-meyramova-osvobodili-ot-dolzhnosti-v-mincifry/