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Токаев назначил Сырымбета Каскеева на новую должность

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Сырымбет Каскеев
Сырымбет Каскеев. Фото: пресс-служба Агентства по стратегическому планированию и реформам

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил Сырымбета Каскеева заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщает Акорда в Telegram-канале, распоряжением главы государства Каскеев Сырымбет Ерденулы назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Как сообщается на официальном сайте Агентства по стратегическому планированию и реформам, Сырымбет Каскеев в 2014 году окончил МГУ имени М.В.Ломоносова по специальности "Прикладная математика и информатика".

В период с 2014 по 2016 годы занимал должности старшего эксперта, заместителя директора центра аналитических исследований и прогнозирования АО "Институт экономических исследований".

С 2016 по 2017 годы работал в АО "Банк Развития Казахстана" на должности главного менеджера Департамента стратегии и планирования.

С 2017 по 2020 годы занимал позицию главного менеджера Департамента анализа и исследований АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя проекта Департамента проектного финансирования и работы с инвесторами АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

До сегодняшнего назначения занимал пост главы Департамента макроэкономической политики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Является членом Президентского молодежного кадрового резерва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2104311-tokaev-naznachil-zampreda-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/

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