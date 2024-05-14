Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначены главы ДЭР в двух регионах Казахстана

Опубликовано:

Назначение Бакытжана Абулхаирова
Назначение Бакытжана Абулхаирова. Фото: t.me/afm_rk

В двух регионах Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований. Речь идет о Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Так, приказом председателя АФМ по согласованию с Администрацией арезидента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области назначен Бакытжан Абулхаиров.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по Шымкенту.

Бакытжан Абулхаиров - член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

Также приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией арезидента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области назначен Куат Абдыханов.

Ранее он занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ. Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

Назначение Куата Абдыханова
Назначение Куата Абдыханова. Фото: t.me/afm_rk

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2100239-naznacheny-glavy-der-v-dvuh-regionah-kazahstana/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.