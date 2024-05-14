Назначены главы ДЭР в двух регионах Казахстана

В двух регионах Казахстана назначены руководители департаментов экономических расследований. Речь идет о Северо-Казахстанской и Актюбинской областях, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ РК.

Так, приказом председателя АФМ по согласованию с Администрацией арезидента РК и в рамках реализации принципа меритократии на должность руководителя Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области назначен Бакытжан Абулхаиров.

Ранее он занимал должность заместителя руководителя Департамента экономических расследований по Шымкенту.

Бакытжан Абулхаиров - член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

Также приказом председателя агентства по согласованию с Администрацией арезидента РК на должность руководителя Департамента экономических расследований по Актюбинской области назначен Куат Абдыханов.

Ранее он занимал должность руководителя Департамента в Центральном аппарате АФМ. Член Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов.